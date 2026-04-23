Ranieri-Roma è finita | l’ex allenatore fa un passo indietro dopo lo scontro con Gasperini

Claudio Ranieri ha deciso di lasciare il ruolo di senior advisor alla Roma. La separazione tra l’ex allenatore e il club giallorosso è ormai certa, anche se l’annuncio ufficiale non è ancora stato diffuso. La decisione arriva dopo un confronto con il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, con cui Ranieri avrebbe avuto uno scontro. La conclusione del rapporto tra Ranieri e la società è vicina.

È finita tra Claudio Ranieri e la Roma: si attende solo l’ufficialità, ma il rapporto tra il senior advisor e il club giallorosso è al capolinea. L’ex allenatore ha deciso di fare un passo indietro dopo gli scontri e i botta e risposta a distanza delle ultime settimane con Gian Piero Gasperini, attuale allenatore della Roma. Intanto domani, alle 13:30, ci sarà la conferenza stampa pre partita di Gian Piero Gasperini, al momento confermata. Se vinci una medaglia apparirai, altrimenti scompari. Lo sport è ormai tutto sponsor e diritti tv Lucarelli jr e Apolloni assolti dall’accusa di violenza sessuale: ribaltate le condanne di primo grado. Il...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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