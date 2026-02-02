Calciomercato Roma ufficiale l’arrivo in giallorosso di Zaragoza | ecco il comunicato del club

La Roma annuncia ufficialmente l’arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. Il club ha pubblicato il comunicato e il giocatore si è già presentato ai tifosi, pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso. Zaragoza si è sottoposto alle visite mediche e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra nelle prossime ore.

