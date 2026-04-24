In conferenza stampa, l'allenatore ha commentato le recenti dichiarazioni, affermando di non aver commesso alcuna Irregolarità. Ha sottolineato che il comunicato ufficiale evidenzia due aspetti principali: la fiducia che la società gli ha sempre dimostrato fin dal suo insediamento e la volontà di concentrarsi esclusivamente sul calcio. Ha inoltre invitato a lasciare da parte le questioni extracalcistiche.

“Il comunicato evidenza due cose: la fiducia riposta in me, mai mancata da parte della società, fin dal primo giorno. E l’altra è che la Roma è davanti a tutto”. Poche parole, ma chiare. Anche Gian Piero Gasperini – intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro il Bologna – ha detto la sua sulla questione Claudio Ranieri. La notizia della separazione tra il senior advisor del club e la Roma era nell’aria e in mattinata è arrivata l’ufficialità. Alla base di tutto, appunto, uno scontro con Gasperini venuto fuori nelle ultime settimane con diverse dichiarazioni pungenti da una parte e dall’altra. Gasperini ha appunto affrontato l’argomento all’inizio della conferenza stampa, dicendosi “stupito” in quanto “non avevo mai avuto la sensazione di questi toni forti e duri, mai, in nessun incontro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ranieri? Io non ho fatto nulla, il comunicato evidenzia due cose. E ripeto: ora parliamo di calcio”: Gasperini sbotta in conferenza stampa

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#Gasperini: “L’addio di #Ranieri Questo evidenzia 2 cose. Anzitutto, la fiducia: non è mai mancata da parte della società, fin dal primo giorno c'è sempre stato da parte loro questo sostegno. L'altra cosa molto importante nel comunicato è che la #Roma è dava x.com