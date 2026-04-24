Ranieri? Io non ho fatto nulla il comunicato evidenzia due cose E ripeto | ora parliamo di calcio | Gasperini sbotta in conferenza stampa
In conferenza stampa, l'allenatore ha commentato le recenti dichiarazioni, affermando di non aver commesso alcuna Irregolarità. Ha sottolineato che il comunicato ufficiale evidenzia due aspetti principali: la fiducia che la società gli ha sempre dimostrato fin dal suo insediamento e la volontà di concentrarsi esclusivamente sul calcio. Ha inoltre invitato a lasciare da parte le questioni extracalcistiche.
“Il comunicato evidenza due cose: la fiducia riposta in me, mai mancata da parte della società, fin dal primo giorno. E l’altra è che la Roma è davanti a tutto”. Poche parole, ma chiare. Anche Gian Piero Gasperini – intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro il Bologna – ha detto la sua sulla questione Claudio Ranieri. La notizia della separazione tra il senior advisor del club e la Roma era nell’aria e in mattinata è arrivata l’ufficialità. Alla base di tutto, appunto, uno scontro con Gasperini venuto fuori nelle ultime settimane con diverse dichiarazioni pungenti da una parte e dall’altra. Gasperini ha appunto affrontato l’argomento all’inizio della conferenza stampa, dicendosi “stupito” in quanto “non avevo mai avuto la sensazione di questi toni forti e duri, mai, in nessun incontro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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#Gasperini: “L’addio di #Ranieri Questo evidenzia 2 cose. Anzitutto, la fiducia: non è mai mancata da parte della società, fin dal primo giorno c'è sempre stato da parte loro questo sostegno. L'altra cosa molto importante nel comunicato è che la #Roma è dava x.com