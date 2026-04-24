Gasperini sul rapporto con Ranieri | Io non ho fatto nulla non partecipo alla macchina del fango

In occasione della conferenza stampa prima della partita tra Bologna e Roma, l'allenatore ha affrontato il tema del rapporto con il suo collega, commentando le recenti polemiche e affermando di non aver preso parte alla diffusione di critiche nei suoi confronti. Ha precisato di non aver fatto nulla in merito e di non essere coinvolto nei commenti negativi provenienti dall'ambiente. La discussione si è concentrata sull'addio di Ranieri e sulle dinamiche legate a questa separazione.

Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma e, inevitabilmente, si è soffermato sull'addio di Ranieri. "Dispiaciuto di non aver mai avuto la sensazione di vivere questa situazione molto dura".🔗 Leggi su Fanpage.it

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