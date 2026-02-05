Ranieri rivela che i Friedkin stanno pensando a un ritorno di Francesco Totti alla Roma. In un’intervista a Sky Sport, il senior advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri, conferma che l’ex capitano può ancora essere molto utile alla società. La possibilità di rivedere Totti in giallorosso tiene banco tra tifosi e addetti ai lavori.

Dal giorno dell’addio, in quella conferenza stampa al Coni del 17 giugno del 2019, sono passati quasi sette anni. Adesso, però, Francesco Totti e la Roma potrebbero davvero tornare insieme. Ad “ufficializzarlo” è Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, in un’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport. “I Friedkin ci stanno seriamente pensando da un po’ di tempo, Francesco può essere ancora molto utile per la Roma”, il succo delle parole del dirigente giallorosso. Quindi, dopo i 25 anni da calciatore e i due da dirigente, Totti potrebbe vivere la sua terza avventura con la Roma, in quella che è sempre stata casa sua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Totti alla Roma? Il ritorno è possibile. "I Friedkin ci stanno pensando": garantisce Ranieri

Approfondimenti su Totti Roma

La Roma potrebbe riaccogliere Francesco Totti.

Claudio Ranieri conferma che i Friedkin stanno valutando il possibile ritorno di Francesco Totti in società.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Totti Roma

Argomenti discussi: Francesco Totti torna alla Roma? L'anticipazione di Ranieri: I Friedkin ci stanno pensando; Totti, nuovo murale a San Giovanni: il capitano bambino incontra il calciatore adulto; Eterno: l'opera di Drugi a San Giovanni dedicata a Francesco Totti; Ventola e l'aneddoto su Totti: Mi voleva alla Roma, ecco perché scelsi l'Inter. Poi sul 5 maggio.

Francesco Totti verso il ritorno alla Roma, Ranieri conferma: «I Friedkin ci stanno pensando, sarà utile alla squadra»Claudio Ranieri scuote la capitale. L'attuale senior advisor della Roma, infatti, ha rivelato un clamoroso scenario che starebbe prendendo forma ... msn.com

Totti torna alla Roma in società? I Friedkin ci pensano!Claudio Ranieri rivela che i Friedkin stanno pensando di riportare Francesco Totti alla Roma in un ruolo societario. generationsport.it

Ieri Era il 2005 quando sposava Francesco Totti nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma. Lei, la letterina bionda di Passaparola, lui, il Capitano della Roma. Un amore da favola che ha fatto sognare tutta Italia. Tre figli, vent'anni insieme, la coppia pi facebook

Il murale di Totti bambino: lo street artist Drugi disegna un piccolo Francesco che mette la fascia al braccio al Capitano #Totti #Roma #CorrieredelloSport x.com