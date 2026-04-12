Gasperini-Ranieri tutto pronto per il faccia a faccia | la scelta può segnare il futuro della Roma
Nella giornata di lunedì, a Trigoria, si terrà un incontro tra l’allenatore attuale e il possibile nuovo tecnico della Roma. L’appuntamento potrebbe rappresentare un momento chiave per il club, con i proprietari chiamati a decidere se proseguire con l’attuale progetto o cambiare direzione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma l’esito dell’incontro potrebbe influenzare le prossime mosse della squadra.
Nella giornata di lunedì a Trigoria dovrebbe esserci un incontro tra Gasperini e Ranieri: può essere un momento decisivo per la Roma, con i Friedkin chiamati a prendere una posizione netta sul futuro del progetto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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