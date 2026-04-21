Durante una recente intervista, un dirigente ha commentato l’allenatore definendolo come una “quarta scelta”, suscitando una risposta immediata di quest’ultimo che ha dichiarato di non voler scendere a certi livelli. La discussione si inserisce in un momento di tensione tra le parti, richiamando caratteristiche tipiche di altre rivalità nel calcio. La vicenda si svolge nel contesto di dichiarazioni pubbliche e scambi di opinioni tra le figure coinvolte.

Un dirigente che parla di «quarta scelta» in riferimento all'allenatore. Quest'ultimo che risponde «non scendo al livello di altri». Da un lato Ranieri, dall'altro Gasperini, nel mezzo un solco ormai incolmabile. Anche se dagli Usa i Friedkin, che hanno spedito a Roma Ed Shipley, il braccio destro del padre Dan, sono ancora convinti che ci sia la possibilità di ricucire lo strappo. Rassicurazioni per tutti, peccato che i soggetti succitati (e il ds Massara) non dialogano più e si «sopportano» a Trigoria. Cosa abbia guidato il pure esperto e diplomatico Ranieri a fare quell'uscita temeraria 11 giorni fa non si è capito. Qualcuno sostiene che...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se Ranieri vs Gasp ricorda Spalletti-Totti

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