Sicurezza sulla SS47 al via la rimozione delle piante pericolanti | strade chiuse

Mercoledì 11 marzo, sulla SS47, si procederà alla rimozione delle piante pericolanti, con il blocco temporaneo del traffico nella galleria di svincolo “Trento Est”, al chilometro 126+550, in località Ponte Alto. La strada sarà chiusa al traffico dalle 9 alle 16, per permettere le operazioni di sicurezza.

Mercoledì 11 marzo la galleria di svincolo “Trento Est” – al chilometro 126+550 della Strada Statale 47 della Valsugana, in località Ponte Alto – sarà chiusa alla circolazione del traffico dalle 9 alle 16. Lo ha comunicato in una nota il Servizio Gestione strade della Provincia di Trento che ha in programma un intervento di manutenzione della bretella che vedrà la rimozione di alcune piante pericolanti in prossimità della carreggiata. I lavori – sottolinea la provincia – mirano a garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada. In vista dei lavori, i tecnici della Provincia invitano gli automobilisti “a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco, a mantenere la massima prudenza alla guida e a rispettare i limiti di velocità”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

