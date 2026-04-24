Durante il 59° Rallye Elba, Serena Manca ha ottenuto il terzo posto femminile al volante di una Renault Clio. Questo risultato rappresenta il debutto della pilota in questa gara. L'equipaggio EASI ha annunciato che parteciperà al Rally Internazionale del Taro, in programma il 30 maggio. La competizione si è svolta con diverse auto e piloti provenienti da varie regioni.

? Cosa sapere Serena Manca ottiene il terzo posto femminile al 59° Rallye Elba con la Renault Clio.. L'equipaggio EASI punta ora al Rally Internazionale del Taro il 30 maggio.. L’asfalto tortuoso dell’Isola d’Elba ha sancito il passaggio di Serena Manca dal sedile del navigatore a quello della guida, con un terzo posto nella categoria femminile al 59° Rallye Elba che segna l’inizio di una nuova era sportiva per la pilota cuneese. Tra i profumi del mare e la polvere sollevata dalle vetture che hanno affrontato le strade dell’isola, l’International Rally Cup ha offerto un palcoscenico speciale per l’esordio di Serena Manca. La giovane nata tra...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rallye Elba: Serena Manca conquista il podio nel debutto da pilota

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