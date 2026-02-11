Gavirate nel podio europeo | Marina Inì conquista il bronzo nel nuoto in acque gelide a Molveno
Marina Inì, nuotatrice di Gavirate, sale sul podio europeo e conquista il bronzo ai Campionati di nuoto in acque fredde a Molveno. La sua performance ha sorpreso gli spettatori, che hanno visto una gara molto combattuta tra i migliori atleti del continente.
Marina Inì, atleta di Gavirate, ha conquistato una medaglia di bronzo ai Campionati europei e africani di nuoto in acque gelide, disputati a Molveno, in Trentino, tra il 2 e il 7 febbraio 2026. Il successo è arrivato nella specialità dei 1.000 metri stile, in una piscina allestita in riva al Lago di Molveno con una temperatura dell’acqua inferiore ai 2°C, in una competizione che ha visto atleti provenienti da tutta Europa, Marocco e Sud Africa sfidarsi in condizioni estreme. La competizione, organizzata dalla International Ice Swimming Association, si è svolta in una piscina adiacente al Lago di Molveno, scelto nonostante la temperatura dell’acqua, pari a 8°C, considerata troppo elevata per le gare.🔗 Leggi su Ameve.eu
