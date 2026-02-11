Gavirate nel podio europeo | Marina Inì conquista il bronzo nel nuoto in acque gelide a Molveno

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina Inì, nuotatrice di Gavirate, sale sul podio europeo e conquista il bronzo ai Campionati di nuoto in acque fredde a Molveno. La sua performance ha sorpreso gli spettatori, che hanno visto una gara molto combattuta tra i migliori atleti del continente.

Marina Inì, atleta di Gavirate, ha conquistato una medaglia di bronzo ai Campionati europei e africani di nuoto in acque gelide, disputati a Molveno, in Trentino, tra il 2 e il 7 febbraio 2026. Il successo è arrivato nella specialità dei 1.000 metri stile, in una piscina allestita in riva al Lago di Molveno con una temperatura dell’acqua inferiore ai 2°C, in una competizione che ha visto atleti provenienti da tutta Europa, Marocco e Sud Africa sfidarsi in condizioni estreme. La competizione, organizzata dalla International Ice Swimming Association, si è svolta in una piscina adiacente al Lago di Molveno, scelto nonostante la temperatura dell’acqua, pari a 8°C, considerata troppo elevata per le gare.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Gavirate Nuoto

Nuoto, Francesco Lazzari è bronzo nella finale dei 50 dorso! Mora sfiora il podio

Lucia Dalmasso regala all’Italia il bronzo nel PGS femminile! Maderova conquista l’oro

Lucia Dalmasso ha portato in Italia un bronzo nel PGS femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.