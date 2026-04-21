Intelligenza artificiale boom da 250 miliardi nel 2026 | ma i rischi nascosti minacciano il grande rally

Secondo le proiezioni, entro il 2026 il valore dell’intelligenza artificiale potrebbe raggiungere i 250 miliardi di dollari. I mercati finanziari considerano questa tecnologia come uno degli asset più rilevanti nei portafogli di investimento. Tuttavia, parallelamente alla crescita, si segnalano rischi nascosti legati allo sviluppo rapido e all’adozione diffusa dell’IA. La questione delle implicazioni legali e della regolamentazione sta diventando sempre più centrale nel dibattito pubblico.

Non c’è niente da fare, per i mercati finanziari l’Intelligenza artificiale rappresenta ormai di gran lunga l’asset più importante dei portafogli d’investimento. Aziende che producono microchip, costruttori di data center e presto, con il prossimo ingresso di Open AI e di xAI, le stesse aziende dei più celebri chatbot. Il grande rally borsistico degli ultimi anni è trainato pressoché totalmente dall’intelligenza artificiale. I dati lo confermano, anzi, rendono ancor più evidente quella che sta diventando una concentrazione negli investimenti quasi senza paragoni nella storia. Ma partiamo dai numeri più recenti. Boom di investimenti nell’IA....🔗 Leggi su Panorama.it

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Intelligenza Artificiale: 5 trend per il 2026

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