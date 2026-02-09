Derby dello Stretto | Bloccata la trasferta dei tifosi del Messina per rischio di disordini a Reggio Calabria

La Questura di Reggio Calabria ha deciso di bloccare la trasferta dei tifosi del Messina in vista del derby dello Stretto di domenica prossima. La decisione arriva dopo segnalazioni di possibili disordini e rischi per l’ordine pubblico. La città di Messina si prepara a seguire la partita da lontano, mentre i tifosi locali si preparano all’evento con attenzione, consapevoli dell’importanza di mantenere la calma. La questura ha preferito evitare problemi e ha imposto il divieto di trasferta.

Derby a Rischio: La Questura Blocca la Trasferta dei Tifosi del Messina a Reggio Calabria. La decisione, giunta nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, getta un’ombra sul derby dello Stretto tra Reggina e Messina, programmato per domenica 15 febbraio. La Prefettura di Reggio Calabria ha infatti emesso un decreto che vieta la vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Messina, una misura volta a prevenire disordini e a garantire la sicurezza durante l’incontro sportivo. Il provvedimento, reso noto nel pomeriggio, è stato immediatamente recepito dalle autorità competenti e ha generato una reazione immediata tra i tifosi messinesi, impossibilitati ora ad assistere alla partita.🔗 Leggi su Ameve.eu

Reggina-Messina, è partita la prevendita del derby dello Stretto: non ci saranno i tifosi ospiti. Info e prezziE’ attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Messina, in programma domenica 15 febbraio alle ore 14.30 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la 24ª gio ... strettoweb.com

Reggina-Messina avrà copertura televisiva gratuita: dove si potrà vedere il derby dello StrettoManca meno di un mese al derby dello Stretto Reggina-Messina, ma la notizia è che la sfida avrà copertura televisiva gratuita. La partita, infatti, è stata scelta dalla FIGC come una delle quattro del ... strettoweb.com

