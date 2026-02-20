Messina e Reggio Calabria | alla scoperta dei quartieri militari post-terremoto del 1908
Il terremoto del 1908 ha causato la distruzione di molte zone di Messina e Reggio Calabria, portando alla creazione di quartieri militari per la protezione e il recupero. Lunedi 23 febbraio 2026, alle 17, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la presentazione del volume curato dal Centro Studi e Documentazione “Forte Cavalli”. Questo libro racconta la storia di quegli insediamenti, ricostruiti con strutture ancora visibili oggi in alcune parti delle città. Un’occasione per conoscere meglio un tassello importante della memoria locale.
L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile e proseguirà con gli interventi del presidente dell’Ordine degli Architetti di Messina, Giovanni Lazzari, del segretario provinciale della CNA di Messina, Tindaro Germanelli, e del segretario generale UST-CISL, Antonino Alibrandi. Prenderanno poi la parola Veronica Calveri del Centro Studi MedFort e Vincenzo Caruso, direttore del Centro Studi “Forte Cavalli”. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Attilio Borda Bossana, con la partecipazione dell’editore Costantino Di Nicolò. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, i baraccamenti non erano semplici strutture temporanee: si trattava di chalet in legno stabili, completi di impianti elettrici, idrici, rete fognaria e viabilità, progettati seguendo modelli svizzeri e nordici.🔗 Leggi su Messinatoday.it
MESSINA COME ERA PRIMA DEL TERREMOTO DEL 1908
