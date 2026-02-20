Messina e Reggio Calabria | alla scoperta dei quartieri militari post-terremoto del 1908

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile e proseguirà con gli interventi del presidente dell’Ordine degli Architetti di Messina, Giovanni Lazzari, del segretario provinciale della CNA di Messina, Tindaro Germanelli, e del segretario generale UST-CISL, Antonino Alibrandi. Prenderanno poi la parola Veronica Calveri del Centro Studi MedFort e Vincenzo Caruso, direttore del Centro Studi “Forte Cavalli”. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Attilio Borda Bossana, con la partecipazione dell’editore Costantino Di Nicolò. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, i baraccamenti non erano semplici strutture temporanee: si trattava di chalet in legno stabili, completi di impianti elettrici, idrici, rete fognaria e viabilità, progettati seguendo modelli svizzeri e nordici.🔗 Leggi su Messinatoday.it

