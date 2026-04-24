A Pordenone, nella giornata del 24 aprile, un benzinaio di 28 anni è stato ferito al fianco durante una rapina avvenuta in via Mestre. L'episodio si è verificato nel pomeriggio e al momento sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nessun dettaglio è stato fornito sulla presenza di eventuali complici o sulle modalità di azione dei rapinatori.

? Cosa sapere Pordenone, 24 aprile: benzinaio di 28 anni ferito al fianco durante rapina in via Mestre.. I due aggressori armati di coltello sono fuggiti senza sottrarre il denaro dalla cassa.. Un giovane benzinaio di 28 anni è finito in ospedale con una ferita al fianco dopo una violenta colluttazione avvenuta oggi, venerdì 24 aprile, intorno alle ore 12 nella stazione di servizio Q8 situata in via Mestre a Pordenone. Il tragico episodio si è scatenato quando due uomini hanno fatto irruzione nel distributore con l’intento di sottrarre il denaro contenuto nella cassa. Durante la minaccia, i malviventi hanno utilizzato un coltello per intimidire il lavoratore, il quale ha tentato di resistere all’aggressione subendo il fendente proprio mentre cercava di difendersi dall’assalto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid a Pordenone: benzinaio ferito durante la rapina

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