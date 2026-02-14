Un ladro è morto dissanguato stasera sulle colline di Arezzo dopo essere stato ferito con una recinzione durante una fuga. La rapina in villa si è conclusa con i proprietari che hanno sparato un colpo di pistola, costringendo il ladro e i complici a scappare. Durante la fuga, il bandito si è ferito gravemente cercando di scavalcare la recinzione e si è poi accasciato a terra.

Un ladro è morto dissanguato stasera sulle colline di Arezzo dopo esser stato messo in fuga coi complici dai proprietari di una villa che hanno sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio dopo che è scattata la sirena dell'allarme. Secondo una ricostruzione il malvivente si sarebbe ferito mortalmente scavalcando la recinzione. Una lacerazione a vasi sanguigni primari gli ha causato il decesso. Il cadavere ora è in un vigneto. I complici, pare due, non lo hanno soccorso e sono scappati. Ricerche a tappeto delle forze dell'ordine. Sul posto si è recata la procuratrice Gianfederica Dito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga. «Si è ferito con la recinzione»

Un ladro è morto dissanguato mentre cercava di scavalcare una cancellata ad Arezzo.

Un ladro è morto dissanguato a Policiano, in provincia di Arezzo, dopo essere stato inseguito e messo in fuga dai proprietari di una villa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Fuori i soldi o spariamo: due arresti per la rapina in villa alla famiglia Doimo; Rapina in villa a Cenate Sopra con ascia e pistola, cinque arresti all’alba; Cenate Sopra, cinque arresti per la rapina nella villa di un imprenditore: la pistola, le minacce alla nuora e il compro oro assaltato pochi giorni dopo; Rapina in villa con ascia e pistola, fermati cinque indagati.

Rapina in villa a Cenate Sopra armati di ascia e pistola: 5 arrestiIl fatto risale all'ottobre 2024: tenendo sotto minaccia la nuora del proprietario, sola in casa in quel momento, si erano fatti consegnare un orologio, alcuni monili in oro e vari suppellettili ... bergamonews.it

«Fuori i soldi o spariamo»: due arresti per la rapina in villa alla famiglia DoimoIndagine dei carabinieri sul colpo avvenuto nella notte tra 19 e 20 marzo dello scorso anno a Refrontolo. Madre e figlio si sono visti puntare contro alcune pistole giocattolo: i quattro banditi (due ... trevisotoday.it

Arrestati i 5 autori della rapina nella villa di un imprenditore di Cenate Sopra. Hanno tenuto sotto minaccia la nuora del proprietario, costretta a consegnare un orologio, alcuni monili in oro e vari suppellettili. facebook

Rapina in villa con un'ascia nella Bergamasca, 5 misure cautelari. Due sono finiti in carcere, il colpo nell'ottobre 2024 #ANSA x.com