La Rai ha dichiarato che il collaboratore di ‘Report’ coinvolto nel caso Mottola non ha presentato fatture a partire da novembre 2025. La rete ha inoltre smentito le notizie circolate secondo cui avrebbe sospeso i pagamenti come ritorsione per le inchieste realizzate dal giornalista, affermando che tali affermazioni sono prive di ogni fondamento. La questione ha attirato l’attenzione dei media, alimentando discussioni sulla gestione dei rapporti professionali all’interno dell’azienda.

“La notizia apparsa su alcuni organi d’informazione secondo cui Rai avrebbe sospeso i pagamenti al collaboratore di ‘Report’ Giorgio Mottola, addirittura per motivi ritorsivi verso inchieste da lui condotte che la stessa Rai ha mandato regolarmente in onda, è priva di ogni fondamento”. Lo chiarisce la Rai in una nota, spiegando che l’azienda del servizio pubblico “a differenza di altri editori, paga regolarmente il lavoro giornalistico, in secondo luogo perché il collaboratore Mottola non ha presentato sue fatture dal novembre 2025. Gli accertamenti in corso riguardano esclusivamente clausole contrattuali e non questioni editoriali o economiche”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rai su caso Mottola: “Non presenta fatture da novembre 2025”

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