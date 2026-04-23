La Rai blocca il compenso al giornalista di Report Mottola | non vuole pagargli l’inchiesta che svelò il selfie di Meloni col pentito Amico

La Rai ha deciso di sospendere il pagamento di un compenso a un giornalista di Report coinvolto in un'inchiesta che ha rivelato un selfie tra una politica e un collaboratore di giustizia. La decisione è stata comunicata dopo che il giornalista aveva pubblicato un servizio sulle attività di un pentito, senza ricevere il pagamento promesso. La questione ha sollevato discussioni sulla gestione delle inchieste e sul trattamento riservato ai giornalisti impegnati nel settore investigativo.

Se sei un giornalista di inchiesta e fai bene il tuo lavoro (cioè firmi inchieste scottanti, appunto), nella Rai meloniana, non solo non vieni valorizzato, ma non vieni neanche pagato. Anzi, ti impugnano il contratto perché hai pubblicizzato il tuo lavoro (e la tv pubblica) sui quotidiani! Ne sa qualcosa l’inviato di Report, Giorgio Mottola, che poco più di un mese fa aveva firmato uno scoop sui legami tra il partito della premier, Fratelli d’Italia, ed esponenti di spicco del clan di camorra dei Senese, finiti nella maxi-inchiesta Hydra della Dda di Milano. L’incipit dell’inchiesta e il selfie di Meloni con l’uomo dei Senese. “Il 2 febbraio...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Oggi non ho potuto vedere la puntata e la sto rivedendo adesso su rai play solo che ad un certo punto si blocca quando Matteo e Marcello parlano, ho provato a riavviare il televisore ma niente sempre in questo punto mi appare la scritta di errore!! Bohhhh qua - facebook.com facebook

Cosa succede a Tehran Ne sappiamo poco ma qualcosa riusciamo a capire da Al Jazeera: "Teheran promette di «resistere alle prepotenze» mentre Trump proroga la tregua con l'Iran e blocca i porti" @battgirl74 x.com