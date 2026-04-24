Per l’estate, la Rai ha confermato la presenza di alcuni volti noti nel palinsesto. Giulia Di Stefano e Marco Carrara continueranno a condurre la trasmissione Agorà Estate, mantenendo il loro ruolo anche nella prossima stagione estiva. La programmazione si arricchisce con l’aggiunta di nuovi contenuti, mentre i presentatori già noti si preparano a guidare il pubblico durante i mesi più caldi dell’anno.

Squadra che vince non si cambia. Giulia Di Stefano e Marco Carrara saranno ancora una volta al timone di Agorà Estate. Per la coppia si tratta della riconferma alla guida della versione estiva del talk di approfondimento politico e sociale di Rai 3. La nuova edizione prenderà il via nella prima settimana di giugno, confermando la volontà della direzione Approfondimento di puntare su una conduzione apprezzata dal pubblico. Il tandem Di Stefano–Carrara ha infatti dimostrato nella scorsa stagione una buona sintonia e una capacità di gestire con equilibrio i temi dell’attualità estiva, tra politica, cronaca e costume, oltre a buoni risultati di ascolto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rai, per l'estate arrivano Di Stefano, Carrara e Monteleone. Palinsesti in salsa marchigiana

Notizie correlate

Leggi anche: I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa Isoardi

PALINSESTI 26 APRILE-2 MAGGIO 2026: RAI1 IN SALSA FERRAGOSTO, CANALE 5 FRIZZANTEPalinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 aprile al 2 maggio 2026.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La Rai in estate: Luca Argentero riaccende Doc. Lino Guanciale e Luisa Ranieri, ritorni attesissimi; Rai 1, il palinsesto del pomeriggio per l’estate: chiude La Volta Buona, torna Capri; Rai, come cambia il palinsesto in estate: D'Aquino al posto di Matano, Isoardi saluta il weekend e Boccia promossa; I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa Isoardi.

Rai novità e conferme per l’estate: Programmi, conduttori e partenzeLa Rai presenta la programmazione estiva tra intrattenimento, informazione e fiction ecco cosa terrà compagnia la pubblico nei mesi estivi ... mondotv24.it

La Rai in estate: Luca Argentero riaccende Doc. Lino Guanciale e Luisa Ranieri, ritorni attesissimiIl palinsesto estivo della tv pubblica proporrà un mix di grandi eventi, come il concerto di Cesare Cremonini, e fiction in replica amatissime. Ecco tutti i dettagli. libero.it

RaiNews. . Musicultura 2026, la giovane cantante e finalista Rosita Brucoli svela il linguaggio dei cantanti sul palco, per comunicare con i musicisti o con i tecnici del suono. Gesti che possono cambiare concerti ed esibizioni. Segui Musicultura su RaiNews.it facebook

"Mi piace cantare in italiano. Amo molto Puccini, il disco con le arie di Puccini cantate dalla Callas è sicuramente uno dei miei preferiti." Buon compleanno a Barbra Streisand Ascolta la puntata dedicata su Rai Play Sound raiplaysound.it/audio/2019/04/… x.com