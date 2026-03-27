VIDEO | Inaugurazione Waterfront Mall | negozi aperti parcheggi cosa sapere

Il Waterfront Mall di Genova ha aperto i battenti venerdì 27 marzo con due piani dedicati a negozi e servizi. Il centro commerciale copre una superficie di 15.000 metri quadrati. Attualmente sono aperti vari negozi e sono disponibili parcheggi per i visitatori. La struttura è stata inaugurata ufficialmente questa settimana, con accessi e servizi già operativi.

Giorgia Dalle Fratte di Genova Retail spiega cosa si trova attualmente nel nuovo centro commerciale Waterfront Mall, due piani di negozi e servizi per un totale di 15mila metri quadri inaugurati venerdì 27 marzo. A oggi è aperto il 70% dei locali commerciali disponibili, in totale 79 attività commerciali di cui 19 legate alla ristorazione. Sul fronte del lavoro, nel Waterfront Mall hanno trovato impiego circa 800 persone, senza contare tutti coloro che hanno lavorato per aprire il distretto. A Genova Retail piacerebbe poi collaborare con il Palasport: “È all'interno della nostra galleria - spiega Dalle Fratte - quindi ci farebbe piacere se nascesse una sinergia tra noi, con le nostre attività, e tutto ciò che sarà realizzato nel palazzetto”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | Inaugurazione Waterfront Mall: negozi aperti, parcheggi, cosa sapere Articoli correlati Waterfront Mall, apertura con polemiche su posteggi e commercioIl nuovo centro apre i battenti venerdì 27 marzo, Confcommercio chiede posteggi gratis nella zona per tutelare i negozianti della zona e propone il... Leggi anche: Waterfront Mall, lunga coda fuori per l'apertura del nuovo distretto Una selezione di notizie su Inaugurazione Waterfront Mall Temi più discussi: Waterfront Mall, apertura con polemiche su posteggi e commercio; Waterfront mall, Confcommercio contraria: Parcheggi in centro o desertificazione commerciale; Waterfront Mall, Confcommercio: Servono interventi a favore del commercio di vicinato; Waterfront Mall di Genova: il 27 marzo l'apertura del nuovo polo cittadino firmato Renzo Piano. Inaugurazione del Waterfront Mall di Genova: negozi, ristoranti e intrattenimentoVenerdì 27 marzo 2026, alle ore 15.30, apre ufficialmente al pubblico il Waterfront Mall di Genova. Il mall nasce con l’obiettivo di creare un luogo contemporaneo dedicato allo shopping, alla ristoraz ... mentelocale.it Genova, Waterfront Mall apre il 27 marzo 2026Genova Waterfront Mall apre il 27 marzo 2026 nel Waterfront di Levante: 70 negozi, area food vista mare e nuovo polo urbano per shopping e tempo libero. ligurianotizie.it Inaugurazione Waterfront Mall al Palasport, Confesercenti: impatto da 100 negozi - facebook.com facebook