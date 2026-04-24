Nella notte a Firenze, un'auto ha aperto il fuoco contro il portone di una abitazione in via Boito, vicino al Parco delle Cascine. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche e sta raccogliendo elementi sulla scena del fatto. Al momento, non ci sono segnalazioni di feriti e le forze dell’ordine stanno analizzando eventuali testimoni e tracce lasciate dai colpi.

FIRENZE – Paura nella notte in via Boito, a breve distanza dal Parco delle Cascine, dove un portone è stato raggiunto da una raffica di colpi di pistola. L’allarme è scattato grazie ad alcune segnalazioni giunte al numero di emergenza 112 da parte dei residenti, che hanno udito distintamente le deflagrazioni nel silenzio notturno. Una volante della Polizia di Stato è intervenuta immediatamente sul posto, ma a causa del buio e della dinamica dell’accaduto, il bersaglio dell’attentato è stato individuato con precisione solo questa mattina. Dalle prime rilevazioni, la vetrata del portone è stata colpita da cinque o sei proiettili. Al momento, la polizia scientifica è impegnata a eseguire i rilievi balistici per determinare se i colpi siano stati esplosi da un’unica arma o se vi siano altre matrici balistiche da considerare.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Raffica di colpi di pistola sul portone di una casa di Firenze: indaga la polizia

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