Durante una visita al Santiago Bernabeu, Rafael Nadal ha espresso le sue impressioni sui campi da tennis allestiti all’interno dello stadio. L’atleta ha commentato le caratteristiche delle superfici e ha condiviso le sue sensazioni sull’esperienza di giocare in un ambiente insolito. La visita si è svolta in occasione dell’organizzazione del Madrid Open, evento tennistico che si tiene nel centro sportivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel cuore della capitale spagnola, il Santiago Bernabeu ha ospitato un evento straordinario: una sessione di tennis con protagonisti Jude Bellingham, Thibaut Courtois e Jannik Sinner, il tutto sotto la guida di Rafael Nadal. Questo evento spettacolare, parte del famoso Madrid Open, ha portato il tennis in un contesto inusuale per gli appassionati degli sport, ovvero un grande stadio di calcio. Il Bernabeu, dopo un’imponente ristrutturazione completata nel 2024, è diventato un luogo versatile in grado di accogliere diversi eventi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rafael Nadal commenta i campi da tennis al Santiago Bernabeu: ecco le sue reazioni.

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Rafa Nadal via IG: “Thank you @MutuaMadridOpen and @realmadrid. It has been very special to enjoy this very special court at the @bernabeu.” x.com