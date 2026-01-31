A Melbourne, Rafael Nadal torna a giocare agli Australian Open, un torneo che ha segnato la sua carriera. Il tennista spagnolo non si sorprende della forza di Djokovic e dice che Sinner imparerà da questa sconfitta. La città si prepara a vivere un’edizione speciale, con grandi nomi e tanta attesa.

Melbourne si prepara a vivere un'edizione degli Australian Open all'insegna della storia: Rafael Nadal è tornato a calcare i campi di un torneo dove ha scritto pagine indimenticabili del tennis mondiale. In occasione della sua presenza agli impianti del torneo, lo spagnolo è stato omaggiato con una Kia personalizzata, decorata con immagini che celebrano alcuni dei suoi più grandi successi. Tra un sorriso e una foto, Nadal ha trovato il tempo per incontrare la stampa e commentare i momenti clou della giornata di venerdì, segnata dalla semifinale maschile. " È stata una giornata fantastica per tutti i tifosi, me compreso.

© Oasport.it - Rafael Nadal: “Non sono sorpreso da Djokovic, Sinner imparerà da questa sconfitta”

