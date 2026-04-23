Sinner e Bellingham contro Nadal e Courtois al Bernabeu l'incontro di tennis più random di sempre

Al Santiago Bernabeu, noto stadio del calcio, è stato allestito un campo in terra rossa per un evento insolito. Due coppie di atleti si sono affrontate in un match di doppio, con il tennista Jannik Sinner e il calciatore Jude Bellingham contro Rafael Nadal e Thibaut Courtois. L'incontro ha visto protagonisti sportivi di discipline diverse, con la partita che ha attirato l'attenzione di pubblico e media.

Al Santiago Bernabeu, tempio del calcio e casa del Real Madrid, è stato installato un campo in terra rossa e per battezzarlo hanno giocato in doppio Sinner e Bellingham contro Nadal e Courtois.🔗 Leggi su Fanpage.it

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