Da tutta Italia a Ferrara in Ciao | in città il raduno nazionale per sostenere i bimbi ' Nati prima'

Da diverse parti d’Italia, tra cui Roma, Udine e Lecco, sono arrivati a Ferrara per partecipare a un raduno nazionale dedicato a sostenere i bambini nati prematuri. L’evento si svolge nella città e vede la partecipazione di gruppi e singoli che si sono riuniti con l’obiettivo di mostrare solidarietà e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa condizione. La manifestazione si tiene nel contesto del programma Ciao.

Sono previsti arrivi da Roma, Udine e Lecco. Tutti in Ciao. Tutti con la volontà di rendersi protagonisti di un gesto di generosità. La città è pronta ad accogliere il quarto raduno nazionale di ‘A Ferrara in Ciao’, la manifestazione con finalità sociali promossa da ‘La Banda del Fumo Bianco'. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Coppie omogenitoriali, a Milano riconosciuti 77 bimbi nati in Italia da due mammeMilano, 2 aprile 2026 - il Comune di Milano ha certificato, ad oggi, 77 atti di nascita di bambine e bambini nati in Italia da due mamme. Benvenuti baby cigni neri: al laghetto di “Milano 2” sono nati sei piccoli e tutta la città li festeggiaSegrate (Milano), 14 febbraio 2026 – Visti da lontano sembrano dei batuffoli neri che galleggiano a pelo d’acqua. Temi più discussi: Tennis: in 150 da tutta Italia per il Super Next Gen a Cagliari; I cieli su Torino: fan da tutta Italia per la prima delle 4 date sold out dei Subsonica alle Ogr; A Cuneo torna il Certame pareysoniano: studenti da tutta Italia a confronto sulla pace; NEK HITS LIVE | NUOVE DATE IN TUTTA ITALIA PER L'ESTATE 2026 AL VIA DAL 12 GIUGNO. Le mostre da non perdere a febbraio in tutta ItaliaDal 1 febbraio al 2 giugno, la mostra Edward Weston. La materia delle forme approda a CAMERA per offrire una prospettiva unica sull’opera essenziale e inconfondibile di Weston, radicata nel paesaggio ... exibart.com Atleti da tutta Italia sui campi di CesenaSi sono conclusi tra applausi, grande partecipazione e tanto spettacolo i Campionati Italiani di Beach Tennis di 2ª e 3ª categoria, che da mercoledì 4 a domenica 8 marzo hanno animato i campi del ... ilrestodelcarlino.it Ecco Cannes, cinema globale senza l’Italia Dal 12 al 23 maggio la 79esima edizione sulla croisette - facebook.com facebook Italia ed Europa, la crisi del diesel. In Italia e in Europa il 40% delle autovetture circolanti va a diesel, molto più che negli Stati Uniti (3%). Durante crisi come quella di oggi, questo fa la differenza. In peggio. In questo grafico (tutto al netto delle tasse) si ved x.com