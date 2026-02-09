Un centrotavola speciale per le cure dei più piccoli | nuova raccolta fondi nel ricordo della piccola Sara

Una nuova iniziativa di solidarietà si aggiunge alla lunga serie di gesti di supporto per i più piccoli. Dopo il successo della vendita di panettoni e calendari natalizi, i volontari lanciano una raccolta fondi per allestire un centrotavola speciale dedicato alle cure dei bambini. L’obiettivo è raccogliere abbastanza risorse per migliorare le strutture e offrire un aiuto concreto ai piccoli pazienti. La campagna prosegue anche in vista della Pasqua, mantenendo vivo il ricordo della piccola Sara e la voglia di aiutare chi ha bisogno.

Dopo l’iniziativa natalizia con la vendita di panettoni e calendari, la solidarietà nel nome della piccola Sara prosegue anche in vista della Pasqua. Papà Mattia ha lanciato in queste ore una nuova iniziativa benefica che ha l'obiettivo di sostenere il reparto di Pediatria dell'Ospedale Sant'Anna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Sara Bambini Calciatore morto a 19 anni, scatta la raccolta fondi nel ricordo di Luca Proh A Sondrio si muovono subito per ricordare Luca Proh, il giovane calciatore morto a soli 19 anni. Lubo Penev in fin di vita: il calcio spagnolo aderisce alla raccolta fondi per le cure contro il cancro Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sara Bambini Argomenti discussi: Lisa Corti tovaglietta rigida 34cm glory red Promozione Limitata | Abbigliamento. Centrotavola con candele, idee e consigliI centrotavola con candele sono da sempre una delle soluzioni più amate dagli sposi. Oltre ad impreziosire la mise en place, infatti, questi dettagli romantici possono anche giocare un ruolo chiave ... dilei.it Daniela Pellizzola. Stephanie Dan · How Deep Is Your Love. 14 Febbraio 26 ore 15 San Valentino Romantic Workshop presso Contessa Scarselli Atelier de Campagne. Sara' un San Valentino dolce e accogliente per chi sente il bisogno di rallentare e ritrov facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.