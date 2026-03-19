Quella terapia potrebbe aiutarla | una speranza per la piccola Sara raccolta fondi per le nuove cure

A Melegnano, una bambina di sei anni con lunghi capelli neri e occhi da cerbiatta è affetta da una sindrome estremamente rara, con solo 50 casi registrati in Italia e circa mille nel mondo. Insieme alla famiglia, si sta organizzando una campagna di raccolta fondi per finanziare nuove cure e terapie che potrebbero contribuire a migliorare la sua condizione.

Melegnano (Milano) – Lunghi capelli neri e occhi da cerbiatta. Sara, 6 anni a maggio, è una bambina speciale, affetta da una sindrome rarissima, della quale esistono solo 50 casi in Italia e circa mille al mondo. Si chiama Tcf20 ed è una malattia genetica del neurosviluppo che può avere svariate manifestazioni: basso tono muscolare, problemi di linguaggio, deficit intellettivi. La piccola abita a Melegnano con la mamma, Amira Ben Sassi, e il papà, Imed Sliti, entrambi infermieri al Policlinico San Donato. Con lei ci sono anche i fratelli maggiori: Senda, 15 anni, e Skander, 11. Per cercare di migliorare la qualità di vita della bimba, ora... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Quella terapia potrebbe aiutarla”: una speranza per la piccola Sara, raccolta fondi per le nuove cure Articoli correlati Un centrotavola speciale per le cure dei più piccoli: nuova raccolta fondi nel ricordo della piccola SaraDopo l’iniziativa natalizia con la vendita di panettoni e calendari, la solidarietà nel nome della piccola Sara prosegue anche in vista della Pasqua. “Insieme per Filena”: una raccolta fondi per sostenere le cure di una bambina di 12 anniTempo di lettura: 3 minutiSi chiama Filena Zanchelli, ha dodici anni ed è affetta dalla nascita da tetraparesi spastica, una condizione fisica...