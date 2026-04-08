Danilo ha ricordato l’addio di Alex Sandro alla Juventus durante un’intervista rilasciata a Flamengo TV. Ha raccontato che quando il suo ex compagno ha lasciato i bianconeri, si è messo a piangere sul campo. Nel suo intervento, ha anche spiegato i motivi di quella reazione, parlando del rapporto stretto con il giocatore e della separazione avvenuta tra i due.

di Francesco Spagnolo Danilo in un lungo documentario ai microfoni di Flamengo TV ha parlato di Juve e del suo rapporto con Alex Sandro. Cosa ha detto il difensore. La nuova stagione della Copa Libertadores prende ufficialmente il via questa settimana, riaccendendo i riflettori sulla competizione più prestigiosa e iconica del Sudamerica. Per i campioni in carica del Flamengo, il ritorno in campo ha un sapore speciale, legato indissolubilmente al ricordo dell’ultima trionfale cavalcata. Il protagonista assoluto di quel successo, l’uomo che ha inciso il proprio nome nella leggenda del club, è senza dubbio Danilo. Il difensore brasiliano è stato l’autore della rete decisiva nella tesissima finale contro il Palmeiras, regalando ai rubonegro la quarta coppa della loro storia e scatenando il delirio dei tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Danilo ricorda l’addio di Alex Sandro alla Juve: «Quando ha lasciato i bianconeri mi ha fatto piangere in campo. Vi spiego il motivo»

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