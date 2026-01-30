Benzema alla Juventus? L’ex Real Madrid non ha trovato l’accordo per il rinnovo con l’Al Ittihad Bianconeri alla finestra | le ultime

La trattativa tra Benzema e la Juventus si fa più concreta. L’attaccante francese, che non ha rinnovato con l’Al Ittihad, resta in stand-by. I bianconeri seguono con attenzione la situazione, pronti a inserirsi se si dovesse sbloccare la trattativa. La scelta di Benzema di lasciare l’Arabia Saudita apre uno spiraglio e la Juventus aspetta, sperando di portare a Torino un nome di grande peso.

Benzema alla Juventus? Tuttosport lancia la bomba, il Pallone d'Oro è ai ferri corti con il club arabo: bianconeri alla finestra per l'attacco. Quando le vie del calciomercato sembrano bloccate e le piste principali diventano percorsi a ostacoli, spesso spunta all'orizzonte il nome che non ti aspetti, quello capace di ribaltare completamente le prospettive e accendere l'entusiasmo della piazza. In queste ore frenetiche di ricerca di una punta, con le difficoltà oggettive riscontrate per arrivare agli obiettivi primari, Tuttosport lancia un'indiscrezione che ha del clamoroso: la Juventus starebbe valutando il profilo di Karim Benzema.

