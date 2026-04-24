Rabbia in Libano la morte di Amal Khalil crimine di guerra

In Libano, ieri si sono vissuti momenti di forte emozione dopo l'uccisione di una giornalista colpita dal fuoco israeliano. La notizia ha suscitato reazioni di rabbia e sdegno tra la popolazione, che ha espresso il proprio dolore e la propria frustrazione di fronte a quanto accaduto. La morte della giornalista, avvenuta durante un conflitto, ha fatto salire la tensione e alimentato il senso di impotenza tra i presenti.

La guerra grande Dopo aver colpito la giornalista l’esercito di Tel Aviv ha impedito che venisse soccorsa. Gli operatori dell’informazione nel mirino La guerra grande Dopo aver colpito la giornalista l’esercito di Tel Aviv ha impedito che venisse soccorsa. Gli operatori dell’informazione nel mirino Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La giornata di ieri è stata segnata da rabbia, tristezza, impotenza, frustrazione, dallo sdegno che l’uccisione di Amal Khalil, l’ennesima giornalista bersaglio del fuoco israeliano, ha provocato. 150 giornalisti e operatori hanno tenuto un sit-in in piazza dei Martiri a Beirut contro il «crimine di guerra» da denunciare alla corte penale internazionale.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Rabbia in Libano, la morte di Amal Khalil «crimine di guerra» Notizie correlate Libano, la giornalista Amal Khalil morta sotto i colpi di Israele. L’ira di AounTre guerre raccontate, tutte con al centro gli scontri tra Hezbollah e l’Israel Defense Force e le mire di Tel Aviv sul suo Paese, il Libano, fino a... Libano, raid israeliano uccide la giornalista Amal Khalil: il dramma? Cosa sapere La giornalista Amal Khalil muore a Tiri per un attacco aereo israeliano ieri. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dolore e rabbia ai funerali di Amal, la reporter uccisa da Israele; Libano accusa Israele di aver volontariamente ucciso la giornalista Amal Khalil. Cos'è successo; Negli USA si tratta, in Libano si combatte e si muore. Libano accusa Israele di aver volontariamente ucciso la giornalista Amal Khalil. Cos'è successoÈ stata colpita e uccisa da un raid nel Sud del Libano, mercoledì 22 aprile: la morte di Amal Khalil, nota giornalista di un quotidiano libanese, ha portato nuove accuse sull'esercito israeliano. Nell ... tg.la7.it La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in Libano mentre documentava gli ultimi attacchi dell’esercito israelianoLa reporter di Al-Akhbar è stata uccisa nel sud del Libano dai raid dell’esercito israeliano, che avrebbe anche ostacolato i soccorsi. Il cessate il fuoco è un miraggio. wired.it Si chiamava Amal Khalil e lavorava come giornalista per il quotidiano libanese Al-Akhbar. È stata uccisa ieri, mercoledì 22 aprile, da un attacco israeliano. #AmalKhalil #giornalistiuccisi #Libano #ZeinabFaraj - facebook.com facebook Libano, la reporter Amal Khalil uccisa in un raid israeliano: «Atto deliberato» x.com