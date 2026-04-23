Un nuovo episodio di violenza si è verificato nel sud del Libano, dove un attacco ha provocato la morte della giornalista Amal Khalil, colpita durante un'operazione nelle vicinanze di Bint Jbeil. La zona è stata teatro di numerosi scontri armati nel corso degli anni, con conflitti tra gruppi armati e forze israeliane. La situazione rimane tesa nella regione, dove le tensioni tra le parti coinvolte continuano a influenzare la stabilità locale.

Tre guerre raccontate, tutte con al centro gli scontri tra Hezbollah e l’Israel Defense Force e le mire di Tel Aviv sul suo Paese, il Libano, fino a ieri, 22 aprile 2026, quando un attacco nel villaggio meridionale di Al-Tiri, vicino a Bint Jbeil ha portato Amal Khalil alla morte. La giornalista di Al-Akhbar (letteralmente: “La Notizia”), quotidiano di Beirut, è morta ieri nel pieno del cessate il fuoco israelo-libanese che, però, concede ampia discrezionalità a Tel Aviv per intervenire contro presunte minacce e ieri ha prodotto questo attacco. 42 anni, Khalil è stata uccisa e la sua collega Zeinab Faraj ferita nel raid condotto dagli aerei israeliani che ha colpito una casa dove si erano rifugiate.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Libano, la giornalista Amal Khalil morta sotto i colpi di Israele. L’ira di Aoun

Notizie correlate

La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un raid di Israele nel sud del Libano dopo ore di trattative per trarla in salvoLa giornalista libanese Amal Khalil è stata uccisa da un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del...

Libano, raid israeliano uccide la giornalista Amal Khalil: il dramma? Cosa sapere La giornalista Amal Khalil muore a Tiri per un attacco aereo israeliano ieri.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La giornalista libanese Amal Khalil morta in un attacco israeliano: ennesima reporter uccisa da Tel Aviv; Trovata morta giornalista libanese intrappolata dai raid israeliani; Raid israeliani in Libano: uccisa una giornalista. Colloqui per estendere il cessate il fuoco; Libano: il premier Salam accusa Israele di crimini di guerra dopo l'uccisione di una giornalista.

La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in Libano mentre documentava gli ultimi attacchi dell’esercito israelianoLa reporter di Al-Akhbar è stata uccisa nel sud del Libano dai raid dell’esercito israeliano, che avrebbe anche ostacolato i soccorsi. Il cessate il fuoco è un miraggio. wired.it

La giornalista Amal Khalil, uccisa in un attacco di Israele nel sud del Libano. Credit: YouTube/@JinhaAgencyArabic2476La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del distretto di Bint Jbeil, nella zona cuscinetto stabilita da Tel ... tpi.it

Amal Khalil, uccisa la giornalista libanese nel sud del Paese. Il capo di Stato: «Così Israele nasconde le verità sulle sue aggressioni» - facebook.com facebook

Poi la Croce Rossa ha cercato di raggiungerla. Israele ha lanciato granate stordenti sulla squadra di soccorso e ha sparato munizioni vere contro l'ambulanza per impedire di salvarla. Amal Khalil è stata ritrovata morta 4 ore dopo, sotto le macerie. Esecuzione x.com