Libano raid israeliano uccide la giornalista Amal Khalil | il dramma

Un attacco aereo israeliano ha causato la morte della giornalista Amal Khalil a Tiri, nel Libano meridionale. L’incidente si è verificato ieri a Bint Jbeil, nelle vicinanze di un'area coinvolta in violazioni della tregua tra Israele e Hezbollah. La giornalista era presente sul luogo al momento dell’attacco, che ha provocato anche danni materiali e ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità della regione.

? Cosa sapere La giornalista Amal Khalil muore a Tiri per un attacco aereo israeliano ieri.. L'incidente a Bint Jbeil segnala la violazione della tregua tra Israele e Hezbollah.. La giornalista Amal Khalil è morta ieri a Tiri, nel distretto di Bint Jbeil, a seguito di un attacco aereo delle forze israeliane che ha colpito l’edificio dove si era rifugiata con la collega Zeinab Faraj dopo un primo bombardamento. L'incidente, avvenuto nel sud del Libano, interrompe una tregua di dieci giorni stabilita tra Israele e Hezbollah, segnando il nono decesso di professionisti dell'informazione in territorio libanese nel corso del 2026. Cronologia di un pomeriggio sotto le bombe a Bint Jbeil.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libano, raid israeliano uccide la giornalista Amal Khalil: il dramma Notizie correlate La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un raid di Israele nel sud del Libano dopo ore di trattative per trarla in salvoLa giornalista libanese Amal Khalil è stata uccisa da un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del... Libano, 3 giornalisti uccisi in un raid israeliano nel sud del PaeseSecondo una fonte militare dello Stato ebraico, tra di loro ci sarebbe stato un corrispondente di Al-Manar, emittente televisiva affiliata a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Due giornaliste libanesi intrappolate dai raid israeliani; Raid israeliani in Libano: uccisa una giornalista. Colloqui per estendere il cessate il fuoco; Il Libano accusa Israele di aver commesso crimini di guerra per l'uccisione della reporter Khalil. La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in Libano mentre documentava gli ultimi attacchi dell’esercito israelianoLa reporter di Al-Akhbar è stata uccisa nel sud del Libano dai raid dell’esercito israeliano, che avrebbe anche ostacolato i soccorsi. Il cessate il fuoco è un miraggio. wired.it La giornalista Amal Khalil, uccisa in un attacco di Israele nel sud del Libano. Credit: YouTube/@JinhaAgencyArabic2476Insieme alla fotoreporter Zeinab Faraj, estratta viva dalle macerie, era sopravvissuta a un altro bombardamento dell'Idf, che le aveva costrette a rifugiarsi in un edificio nel villaggio di Tiri. Ore ... tpi.it Cercavano riparo nelle case, per usarle come rifugio mentre missili israeliani piovevano dal cielo di Bent Jbail. Dopo che un raid dell’Idf ha ucciso la giornalista Amal Khalil e ferito il fotografo freelance Zeinab Faraj, il primo ministro libanese ha accusato il gov - facebook.com facebook Poi la Croce Rossa ha cercato di raggiungerla. Israele ha lanciato granate stordenti sulla squadra di soccorso e ha sparato munizioni vere contro l'ambulanza per impedire di salvarla. Amal Khalil è stata ritrovata morta 4 ore dopo, sotto le macerie. Esecuzione x.com