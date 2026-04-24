qui vigor senigallia arriva il chieti con il coltello tra i denti

Ultimo atto al "Bianchelli", ma non sarà una passeggiata per la Vigor di Clementi che affronterà un Chieti motivato a centrare il miglior posizionamento possibile in classifica, per presentarsi ai playout con maggior serenità. Non solo, i neroverdi hanno tante ragioni per affrontare la Vigor con il coltello tra i denti: innanzitutto la squadra di Del Zotti è reduce dal sorprendente successo nel derby contro il Giulianova, se arrivasse un’altra vittoria contro una pretendente ai playoff, le quotazioni del Chieti lieviterebbero proprio come l’entusiasmo di un gruppo giovane, ma assai determinato. Infine gli abruzzesi hanno una gran voglia di tornare a vincere lontano da casa: a tal proposito i 3 punti fuori dalle mura dell’"Angelini" mancano da quasi 7 mesi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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