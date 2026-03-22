Chi viene qui gioca con il coltello tra i denti Questa è la partita più importante dell’anno

Agenore Maurizi afferma che questa è la partita più importante dell’anno e sottolinea come chi gioca qui si trovi in una situazione delicata, come se fosse con il coltello tra i denti. Sebbene manchi ancora più di un mese alla fine del campionato, l’allenatore evidenzia l’importanza di questa sfida, che per lui rappresenta un momento cruciale della stagione.

Per lui è la partita più importante dell’anno e, al netto del fatto che manca ancora più di un mese alla fine di questo campionato, Agenore Maurizi non può essere smentito. Contro il Sora l’ Ancona è chiamata a legittimare lo status di padrone del Girone F, in quello che è un match potenzialmente decisivo per la volata promozione: "Le partite sono tutte complicate, noi dobbiamo affrontarla col giusto piglio e determinazione: tutte le formazioni che sono venute qui hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, ne siamo consapevoli e cercheremo di portare questa consapevolezza in campo". Non c’è tempo di fare calcoli o di pensare alle avversarie: "Non sono abituato a ragionare nel lungo termine, so benissimo che questa è la partita più importante dell’anno: dovremo giocare da Ancona, davanti alla nostra gente, in uno stadio che sarà una bolgia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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