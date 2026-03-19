Qui Senigallia Vigor sfida insidiosa | Battere il San Marino

A Senigallia, la squadra di calcio Vigor si prepara per una partita importante contro il San Marino. Dopo un periodo di commenti e analisi, i giocatori sono tornati in campo per allenarsi e affinare le strategie in vista della trasferta di Cattolica. La squadra si concentra esclusivamente sulla partita, senza lasciarsi distrarre da altre questioni, e lavora per affrontare la sfida con determinazione.

Il tempo dei complimenti è finito. La Vigor è tornata al lavoro per preparare al meglio la trasferta di Cattolica. Gli infortuni non preoccupano, l’unico osservato speciale è Tomba che non scenderà in campo in terra romagnola a causa di un problema muscolare. Il campionato sta per entrare in una fase piuttosto delicata, quella dei verdetti, ma i senigalliesi non hanno alcuna intenzione di chiudere questo viaggio senza aver lottato in ogni modo per conquistare un posto nei playoff. Domenica prossima i rossoblu affronteranno un San Marino alla disperata ricerca di punti e con alcune assenze pesanti in seguito alle decisioni del giudice sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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