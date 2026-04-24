Questura in fascia A Mezzetti prudente | Troppe promesse tradite fino ad oggi

La questura si trova in fascia A, e il rappresentante delle forze dell'ordine ha espresso cautela, evidenziando che molte promesse fatte in passato non sono state mantenute. Durante una riunione, ha dichiarato di desiderare che l’ordine del giorno approvato sia un impegno reale, auspicando che si realizzi in tempi adeguati e senza ulteriori rinvii. La discussione si è concentrata sulla necessità di passare dalle parole ai fatti.

"Voglio sperare che questo ordine del giorno rappresenti un impegno da cui non si torni più indietro e si concretizzi in tempi ragionevoli. Troppe promesse sono state tradite fino ad oggi. Ora mi aspetto un atto concreto e definitivo da parte del Ministro Piantedosi. Sarò pienamente soddisfatto.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate "A14 tra lavori e disagi, promesse tradite"Cantieri chiusi nel ‘treno’ delle gallerie nel tratto Piceno dell’A14, ma le chiusure notturne continuano ed i disagi si fanno pesanti che i lavori... Contesse: promesse tradite, i tir bloccano il quartiereIl quartiere di Contesse vive un momento critico a causa del transito incessante dei mezzi pesanti diretti al cantiere ferroviario, una situazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Confesercenti Modena: Questura in fascia A, soddisfazione per il via libera del Governo; QUESTURA DI MODENA, VERSO LA FASCIA A: VIA LIBERA FORMALE MA L’ITER È LUNGO; Governo accoglie ordine del giorno del Pd: la questura passa in fascia A; Questura di Modena in fascia A, accolto dal Governo l’Ordine del Giorno dei deputati modenesi del Pd. QUESTURA DI MODENA, VERSO LA FASCIA A: VIA LIBERA FORMALE MA L’ITER È LUNGONel video l’intervista a Roberto Butelli, Siulp Modena Un via libera che per ora è soprattutto formale e non produce effetti immediati. È quello dato dal Ministero dell’Interno alla richiesta di eleva ... tvqui.it Questura di Modena in fascia A: Confesercenti soddisfatta per il via libera del governoUna notizia positiva che auspicavamo da tempo, importante per la sicurezza del nostro territorio. Con queste parole Mauro Salvatori, Presidente di Confesercenti Area Città di Modena, esprime soddisf ... sassuolo2000.it Buongiorno! #essercisempre #poliziadistato #questuradicaltanissetta #questura #Caltanissetta #polizia #AnniversarioPolizia - facebook.com facebook