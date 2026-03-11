Contesse | promesse tradite i tir bloccano il quartiere

Nel quartiere di Contesse, i residenti si trovano a fronteggiare un problema legato al passaggio continuo di tir diretti al cantiere ferroviario. Il consigliere comunale Rinaldo Raffaele denuncia che le promesse fatte in passato sono state disattese, portando a un blocco del traffico nel quartiere. La situazione ha creato tensione tra chi cerca di mantenere la normale vita quotidiana.

Il quartiere di Contesse vive un momento critico a causa del transito incessante dei mezzi pesanti diretti al cantiere ferroviario, una situazione che il consigliere comunale Rinaldo Raffaele definisce come una violazione degli impegni presi. La tensione è massima perché le promesse di smantellamento del deposito temporaneo, sciolte per la fine di gennaio 2026, sono state ignorate da Rfi e Webuild, lasciando i residenti esposti a rumore, polveri e ingorghi. Mentre il sindaco Federico Basile attende ancora una risposta scritta alle sue richieste formali, la vita quotidiana nel Villaggio Unrra si trasforma in una lotta costante contro il caos logistico creato dai tir. 🔗 Leggi su Ameve.eu

