questione di nero

Recentemente si è discusso di una norma volta a facilitare i rimpatri volontari di immigrati irregolari. La questione ha suscitato attenzione, con alcune voci che segnalano come la sinistra non abbia ancora compreso appieno le implicazioni di questa disposizione. La norma, introdotta di recente, permette di snellire le procedure e di incentivare i rimpatri volontari, ma sono ancora in corso i dibattiti sui suoi effetti pratici.

Mi sembrava strano che la sinistra non avesse capito la norma per agevolare i rimpatri dei clandestini su base volontaria. Già aveva finto di non comprendere il modello Albania che mezza Europa vuole copiare, giocando sull'ambiguità di parole come deportazione e lager, mentre si tratta di un controllo al di fuori dei confini, proprio per impedire la dispersione sul territorio europeo di chi non ha titolo per rimanerci. Ma immaginare che non avesse capito nemmeno la direttiva europea che hanno votato loro, pensato loro, imposto loro ai Paesi dell'Unione e cioè quella che non solo autorizza, ma prevede che vi siano degli incentivi per far ritornare nel proprio Paese quegli stranieri giunti al confine con l'Europa e che non hanno alcun titolo per rimanerci, sarebbe stato surreale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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