questione di streaming

La terza serata del festival di Carlo Conti ha registrato una media di share del 60,6%, raggiungendo il risultato più alto in percentuale dal 1990, anno in cui il festival fu condotto da Johnny Dorelli. I dati indicano che questa performance rappresenta il miglior risultato di sempre per questa fase della manifestazione in termini di audience. La serata è stata trasmessa in diretta televisiva e ha avuto un forte coinvolgimento del pubblico.

Sanremo 76 Nella terza serata sale lo share ma mancano all'appello molti spettatori. La crisi degli ascolti dei brani del festival che non superano il milione nelle piattaforme. Stasera le cover. Con la media del 60.6% di share la terza serata del festival di Carlo Conti centra il miglior risultato in termini percentuali dal 1990, quando Sanremo, condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, fece segnare il 64.59%, ma all'epoca il festival era articolato in quattro serate.