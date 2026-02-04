Xiaomi fotocamera modulare potrebbe diventare realtà quest’anno

Xiaomi lavora a una fotocamera modulare che potrebbe arrivare già quest’anno. Al Mobile World Congress hanno mostrato il system modular optical, un progetto che punta a cambiare le regole del settore. Al momento ci sono pochi dettagli, ma l’azienda sembra intenzionata a portare questa tecnologia sul mercato, offrendo agli utenti la possibilità di personalizzare le proprie fotocamere con moduli diversi. La sfida sarà convincere i consumatori a cambiare le abitudini e adottare questa novità.

l’analisi esamina lo system modular optical di xiaomi, presentato al mwc, evidenziando l’idea di base, le caratteristiche note e le potenziali possibilità di commercializzazione. l’approccio rimane neutro e basato esclusivamente su informazioni pubblicate, evitando supposizioni non supportate. concept e anteprima al mwc. in occasione dell’evento, xiaomi ha mostrato un progetto noto come modular optical system, pensato per integrare hardware fotografico esterno al telefono. tra le peculiarità descritte figuravano una connessione dati laser ad alta velocità e l’alimentazione diretta dal dispositivo mobile. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

