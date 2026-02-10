Bce De Guindos | crescita eurozona I trimestre potrebbe superare le attese

La Banca centrale europea guarda con attenzione i primi mesi dell’anno. De Guindos ha detto che la crescita dell’eurozona nel primo trimestre potrebbe essere superiore alle aspettative. L’indebolimento dell’inflazione, secondo il vice di Lagarde, conferma che le misure adottate stanno dando i loro effetti. La situazione economica si muove in modo più positivo di quanto si pensasse qualche settimana fa.

Roma, 10 feb. (askanews) – Il recente indebolimento dell’inflazione nell’area euro “è in linea con le nostre attese. Abbiamo chiaramente indicato che l’inflazione sarebbe calata sotto il 2% a inizio 2026 e finora la traiettoria è stata quella. La dinamica complessiva è in linea con quello che ci attendevamo”. Nel frattempo “l’economia si è dimostrata più resiliente del previsto”, mentre le indagini “suggeriscono perfino che la crescita nel primo trimestre potrebbe superare la maggior parte delle previsioni”. In questo quadro, “riteniamo che i livelli attuali dei tassi di interesse siano appropriati”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Bce De Guindos

La Bce conferma i tassi invariati, mantenendo la stabilità monetaria.

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando stabilità monetaria.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bce De Guindos

Argomenti discussi: Euro più forte e Bce in allerta, perché torna la possibilità di un ulteriore taglio dei tassi; Bce ancora silenziosa a febbraio? L’attenzione degli analisti si sposta sull’euro; Riunione Bce 2026: prossimo meeting Banca Centrale Europea.

Bce, De Guindos: crescita eurozona I trimestre potrebbe superare le atteseRoma, 10 feb. (askanews) – Il recente indebolimento dell’inflazione nell’area euro è in linea con le nostre attese. Abbiamo chiaramente indicato che l’inflazione sarebbe calata sotto il 2% a inizio 2 ... askanews.it

Bce: de Guindos, livello attuale tassi appropriato ma serve prudenzaMILANO (MF-NW)--Date le circostanze e i rischi potenziali, riteniamo che il livello attuale dei tassi di interesse sia appropriato e dobbiamo mantenere un approccio aperto riguardo alla direzione fut ... milanofinanza.it

Il governatore della banca centrale croata Boris Vujcic succederà allo spagnolo Luis de Guindos come "braccio destro" di Christine Lagarde a partire da maggio https://l.euronews.com/gDiB - facebook.com facebook