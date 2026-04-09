Natasha Archer, ex assistente personale della duchessa di Cambridge, ha deciso di parlare per la prima volta pubblicamente, rilasciando un'intervista al Telegraph. Dopo aver lavorato per diversi anni nel settore, ha annunciato ufficialmente il lancio di una sua attività in proprio. Archer ha spiegato di essere spesso definita una stylist, ma ha precisato di avere altri ruoli e competenze. La professionista ha condiviso alcuni dettagli sulla sua nuova impresa.

L'aggettivo «discreto» ricorre sia nella descrizione della mission imprenditoriale che si può trovare sul sito lanciato in ogni dettaglio il 2 aprile scorso sia nella breve presentazione pubblicata su Instagram qualche giorno prima nella quale si presentava come founder & creative director presso sé stessa. La notizia di Natasha Archer battitrice libera e non più a servizio di Kensington Palace ha destato molto interesse fin dall'estate scorsa quando si è saputo che lasciava la sua illustre datrice di lavoro per mettersi in proprio. Dopo qualche mese, finalmente la professionista ha svelato le sue carte sui suoi canali con parsimonia decidendo di affidare le sue dichiarazioni al Telegraph. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Spesso mi definiscono una stylist ed è piuttosto frustrante». Natasha Archer, l'ex assistente personale di Kate Middelton, è molto più di questo e lo dice nella prima intervista rilasciata da quando si è messa in proprio

15 anni dietro gli outfit di Kate Middleton: ora la sua stylist Natasha Archer lavora per tuttiDopo 15 anni trascorsi a perfezionare lo stile di una delle figure più influenti della moda mondiale, Natasha Archer ha deciso di aprire le porte...

I miei capelli sono pazzeschi da quando faccio questo tutti i giorni: me lo ha svelato una hair stylistA tutti capita, soprattutto in un determinato periodo dell’anno, di avere capelli secchi, sfibrati e poco luminosi.