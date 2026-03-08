Recentemente si è diffusa una notizia online riguardante Junior Kroupi, un giovane calciatore bretone. Secondo quanto riportato, il giocatore si sente libero di esprimersi sul campo e trova divertente giocare con Andoni Iraola. La sua esperienza include il trasferimento in un nuovo paese e l’inserimento in un campionato diverso, affrontando le sfide di adattarsi alle nuove situazioni.

Trasferirsi in un nuovo paese, giocare in un nuovo campionato e imparare ad adattarsi alle nuove situazioni è una grande sfida per qualsiasi giocatore, figuriamoci per un adolescente bretone. Ma l’attaccante francese Junior Kroupi ha iniziato a correre a Bournemouth, avendo segnato otto gol finora nella sua stagione d’esordio in Premier League. E il 19enne si affretta ad attribuire al boss del Cherries, Andoni Iraola, il merito di avergli dato la libertà che gli ha permesso di partire correndo. “Mi ha insegnato un nuovo stile di gioco e un nuovo stile di campionato”, spiega Kroupi QuattroQuattroDuementre riflette sul suo trasferimento estivo da 10 milioni di sterline da Lorient a Bournemouth. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Quando si tratta di attaccare, mi dà una discreta libertà. Mi dice anche di divertirmi. Questa è la cosa più importante per Junior Kroupi nel giocare con Andoni Iraola

