Quello che non sapete su Gaza anno 2009

Nel 2009, Gaza è stata al centro di numerosi eventi e conflitti che hanno attirato l'attenzione internazionale. Durante quell'anno, sono stati segnalati vari episodi di violenza e operazioni militari, che hanno coinvolto anche attacchi contro obiettivi civili e giornalisti. Le notizie provenienti dalla regione hanno evidenziato una serie di azioni che hanno suscitato critiche e discussioni a livello globale.

I crimini di Israele, compreso l’assassinio di giornalisti, non sono purtroppo una sorpresa per chi segue da tempo le vicende mediorientali. Né i giornali occidentali furono sempre pupazzi nella mani dell’hasbara: nel 2009, per esempio, il New York Times pubblicò un articolo di Rashid Khalidi che resta attualissimo. Khalidi era professore di Studi arabi moderni alla Columbia: lasciò la cattedra lo scorso agosto quando la Columbia adottò la definizione Ihra che considera “antisemitismo” anche le legittime proteste di professori e studenti contro le politiche genocidarie del governo Netanyahu. Il suo ultimo saggio ( The Hundred Years’ War on Palestine, pubblicato da Laterza un anno fa) racconta il conflitto israelo-palestinese come una lunga serie di episodi di colonizzazione e resistenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quello che non sapete su Gaza, anno 2009 The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Tutto quello che non sapete sui pattini: come sono fatti, chi li produce, perché costano tanto Ermal Meta: “È una bestemmia quello che succede a Gaza. All’Eurovision urlerei a Israele la mia canzone”Ermal Meta ha spiegato che, se dovesse vincere il Festival di Sanremo con "Stella Stellina", parteciperebbe all'Eurovision per un motivo ben preciso. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Blog | Quello che non sapete su Gaza, anno 2009; Cavalli & Cavalieri a Carditello, le 'fake news', il Conca Film Festival con Luca Trapanese: gli eventi casertani nel week end dal 17 al 19 aprile; Trump: Non ho tempo per essere depresso, se sei impegnato abbastanza forse funziona; Dl Sicurezza, Meloni non ha dubbi: Nessun pasticcio, la norma sui rimpatri resta. Conte: La premier si fermi. Quello che non sapete su Gaza, anno 2009Quello che non sapete su Gaza (Rashid Khalidi, NYT, 7 gennaio 2009) Quasi tutto quello che vi è stato fatto credere su Gaza è sbagliato. Al racconto della stampa sull’attacco di Israele alla Striscia ... ilfattoquotidiano.it A Sanremo 2026 per parlare dei bambini e di quello che sta accadendo a Gaza. La guerra nei loro occhi non andrà mai più via, vanno salvati: così Ermal MetaErmal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big della 76esima edizione con il brano Stella stellina che si ispira a quello che sta accadendo a Gaza. parla di una bambina sconosciuta, di ... ilfattoquotidiano.it UN MONDO MULTIPOLARE PINO ARLACCHI: CON LA MIA RIFORMA, L’ONU POTREBBE EVITARE ALTRE GAZA Basta diritto di veto in Consiglio di Sicurezza: il Palazzo di Vetro deve dotarsi di una propria vera forza di intervento (così come indicato nel ’45 - facebook.com facebook “Per la prima volta nel sud della Striscia, sotto la supervisione dell’UNDP, è in costruzione un campo temporaneo con circa 150 unità abitative in fibra di vetro per le famiglie sfollate. Ma sia chiaro: a Gaza ci sono 1,7 milioni di sfollati. Servirebbero tra le 300.00 x.com