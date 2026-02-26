Ermal Meta | È una bestemmia quello che succede a Gaza All'Eurovision urlerei a Israele la mia canzone

26 feb 2026

Ermal Meta ha spiegato che, se dovesse vincere il Festival di Sanremo con "Stella Stellina", parteciperebbe all'Eurovision per un motivo ben preciso. Il suo brano è dedicato a una bambina uccisa a Gaza: "Non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, come se fosse una bestemmia. Isreaele all'Eurovision? Un bene per me, urlerei più forte la mia canzone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ermal Meta a Sanremo 2026: «Israele all'Eurovision? Meglio che ci sia: canterei la mia canzone ancora più forte. Sono passato da zero a tre figlie nel giro di un anno, sono la cosa più bella della mia vita»

