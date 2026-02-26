Ermal Meta | È una bestemmia quello che succede a Gaza All'Eurovision urlerei a Israele la mia canzone

Ermal Meta ha spiegato che, se dovesse vincere il Festival di Sanremo con "Stella Stellina", parteciperebbe all'Eurovision per un motivo ben preciso. Il suo brano è dedicato a una bambina uccisa a Gaza: "Non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, come se fosse una bestemmia. Isreaele all'Eurovision? Un bene per me, urlerei più forte la mia canzone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ermal Meta canta una canzone su Gaza ma va all’Eurovision dove c’è Israele: ecco la sua spiegazioneErmal Meta spiega perché, pur cantando una canzone ispirata a Gaza, accetterebbe l’Eurovision: le sue parole fanno discutere.

Ermal Meta a Sanremo 2026: «Israele all'Eurovision? Meglio che ci sia: canterei la mia canzone ancora più forte. Sono passato da zero a tre figlie nel giro di un anno, sono la cosa più bella della mia vita»In questo marasma festivaliero, tra una ballad d'amore struggente e l'altra, il rischio però è che il messaggio politico si perda.

