Aris Giovanni Gelli, paracadutista nato a Lucca nel giugno 1920 e residente a Nave, è deceduto a Modena il 22 aprile 1945, come riportato nel Registro di Leva. Gelli ha ricevuto due Medaglie d’argento durante la sua vita militare. La sua morte è ufficialmente annotata nel registro civile di quella data.

LUCCA Nel Registro di Leva è registrata la sua morte, a Modena, il 22 aprile 1945. Il paracadutista Aris Giovanni Gelli era nato a Lucca nel giugno 1920 e abitava a Nave. In realtà risulta deceduto a Casellone, “Cà Brusada”, in Provincia di Mantova. La ricerca storica si fa decisamente interessante e coinvolgo nelle ricerche anche il Capitano Piergiorgio Andreucci, lucchese come me, appassionato di Storia Militare e in servizio al tempo delle ricerche proprio al 183° Reggimento Paracadutisti “NEMBO “ di Pistoia i cui “anziani” hanno partecipato proprio alla Operazione “Herring”. Oggi il Capitano Andreucci comanda una Compagnia di Allievi Ufficiali all’Accademia di Modena.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quell’eroe dimenticato. Aris Gelli, il paracadutista con due Medaglie d’argento

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