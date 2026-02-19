Le medaglie d’argento sono due ori persi? Eileen Gu stende il cronista con una risposta da regina assoluta
Eileen Gu ha risposto con decisione a una domanda provocatoria durante la conferenza stampa delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La domanda chiedeva se considersse le sue due medaglie d’argento come successi o come sconfitte rispetto alle medaglie d’oro perse. La campionessa cinese-americana ha replicato senza esitazioni, dimostrando sicurezza e determinazione. La sua risposta ha catturato l’attenzione di tutti i presenti, lasciando chiaramente intendere la sua visione della vittoria e della sconfitta. Gu ha dimostrato di essere pronta a difendere il suo percorso.
Ci sono domande che sembrano innocue ma nascondono una trappola. Quella rivolta a Eileen Gu in conferenza stampa, a margine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, era di questo tipo: “Vedi queste due medaglie come argenti conquistati o come ori persi?”. La risposta della sciatrice freestyle cino-americana ha fatto il giro del mondo nel giro di poche ore, diventando uno dei momenti più commentati e condivisi dell’intera edizione dei Giochi. Prima ancora di rispondere, Gu ha riso. Una risata spontanea, quasi incredula, che ha fatto da preludio a una replica lucidissima. “ Sono la freeskier più titolata della storia. 🔗 Leggi su Cultweb.it
