Franzoni e Paris argento e bronzo due medaglie per Italia in discesa libera

L’Italia conquista due medaglie nella discesa libera maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. Giovanni Franzoni si ferma a un passo dall’oro e porta a casa l’argento, mentre Dominik Paris si aggiudica il bronzo. La gara si è svolta sotto gli occhi di tanti appassionati, con gli atleti italiani che hanno dimostrato di essere tra i migliori al mondo.

(Adnkronos) – Giovanni Franzoni medaglia d'argento e Dominik Paris medaglia di bronzo nella discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I due azzurri oggi 7 febbraio salgono sul podio a Bormio nella gara vinta dallo svizzero Franjo von Allmen, che trionfa in 1'51''61: l'elvetico conquista la medaglia d'oro ed è il nuovo campione olimpico.

