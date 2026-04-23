Domenica 17 maggio, alle 17,30, al bagno ristorante Le Piramidi a lido di Spina, appuntamento tra i tavoli con la passione per la scrittura. Emanuela Carli presenta il suo libro, si intitola ‘ Due Strade ’, nella copertina con i colori della favola, due bambine che prendono direzioni diverse, un sentiero in ombra, l’altro in piena luce (casa editrice Booktribu). Non ha solo la passione per la scrittura. Emanuela Carli ne ha altre due, quella di viaggiare in cerca del sole, la cucina gourmet. Laureata in Lingue all’Università di Bologna e diplomata a Roma in una delle più prestigiose scuole di cucina, da oltre dieci anni è chef e proprietaria del ristorante Dal Capitano a Lido degli Estensi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due Strade, Emanuela Carli racconta quelle vite al bivio

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