Quattro piani dedicati alla salute pubblica

Un nuovo edificio di quattro piani è stato inaugurato, con una superficie totale di circa 1.500 metri quadrati. Quasi 800 metri quadrati sono dedicati ai servizi di salute pubblica, distribuiti tra i diversi piani. La struttura ospita spazi destinati a diverse attività e servizi sanitari, con accesso e strutture pensate per facilitare le prestazioni e le visite dei cittadini. La costruzione si inserisce in un programma di potenziamento dei servizi pubblici.

Quattro piani, una superficie complessiva di circa 1.500 metri quadrati, di cui quasi 800 destinati ai servizi. Così si presenta in sintesi l’edificio che ospita la Casa della Comunità di Poggibonsi, al civico 30 di via della Costituzione. Il taglio del nastro di ieri mattina ha offerto anche l’opportunità per una visita ai diversi livelli di una sede nella quale sono presenti vari settori: la medicina generale, l’ambulatorio di cure primarie h24 (ambulatorio ad attività avanzata medicoinfermiere e continuità assistenziale), i servizi diagnostici di base, i supporti per la telemedicina, un ambulatorio infermieristico, il Punto Unico di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro piani dedicati alla salute pubblica How AI Is Already Changing Medicine | Dr. Peter Weir Notizie correlate Economia, salute e prevenzione. Due giorni dedicati alla cucina"La cucina italiana patrimonio dell’umanità" è il titolo della due giorni organizzata domani e domenica all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio. Exposanità apre i battenti in Fiera. Tre giorni dedicati alla saluteUna nuova programmazione del Servizio sanitario nazionale per salvarne il carattere universalistico ed egalitario, ’patrimonio insostituibile’ del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Quattro piani dedicati alla salute pubblica; Inaugurati 16 nuovi alloggi a canone moderato / Notizie / Novità / Homepage; Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo; Offerte DAZN di aprile 2026: piani e prezzi aggiornati. Wegil: nuovi piani per la cittàIl WeGil, hub culturale della Regione Lazio nel cuore del quartiere Trastevere di Roma gestito dalla società regionale LAZIOcrea, inaugura nuovi spazi aperti a tutta la città: quattro piani dedicati ... regione.lazio.it Nuova sede per la Croce Verde a Monte San Giusto: struttura di quattro piani con spazi dedicati ai giovaniMONTE SAN GIUSTO La Croce Verde di Monte San Giusto ha la sua nuova sede. In via Lambrocco inaugurata la struttura di quattro piani, ognuno di 230 metri quadrati circa, per mille metri di superficie ... corriereadriatico.it L'esclusione dalle coppe europee dopo quattro anni complica i piani di ricostruzione di Fabio Paratici. Primo obiettivo sfoltire la rosa - facebook.com facebook