Portare i tacchi per 16 settimane mi ha quasi causato un disturbo da stress post-traumatico | lo sfogo di Meryl Streep su Il Diavolo veste Prada 2

Dopo 16 settimane in cui ha indossato tacchi alti, Meryl Streep si sfoga: “Mi ha quasi causato un disturbo da stress post-traumatico”. L’attrice, nota per il suo ruolo in “Il Diavolo veste Prada 2”, si mostra con gli occhiali scuri anche in interviste al chiuso, con uno sguardo deciso e tacchi a spillo che fanno subito capire chi è.

Occhiali scuri anche al chiuso, sguardo che non ammette repliche, tacchi a spillo che annunciano il suo arrivo prima ancora della voce. Miranda Priestly rientra in scena così, identica eppure diversa, nel sequel de Il Diavolo veste Pr ad a in uscita il prossimo 1° maggio. A riportarla in vita è ancora Meryl Streep, che a Vogue ha raccontato cosa significa tornare nei panni di uno dei personaggi più iconici del cinema contemporaneo. E soprattutto cosa significa farlo sui tacchi. " Ho quasi avuto un disturbo da stress post-traumatico per aver portato i tacchi alti per sedici settimane ", ha detto l'attrice, con l'ironia di chi però il dolore lo ha sentito davvero.

